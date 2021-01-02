В ГИБДД назвали число привлеченных к ответственности за пьяное вождение россиян
Свыше 270 000 российских водителей были привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
«В период с января по ноябрь 2020 г. в РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 000 водителей», — рассказали в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что этот показатель понизился на 2,8% по сравнению с 2019 г. Помимо этого, еще более 151 000 водителей были привлечены по статье 12.26 КоАП России за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Ранее «Ведомостям» стало известно, что каршеринговая компания «Делимобиль» в пилотном режиме внедрила систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость. Смарт-тест «Делимобиля» станет альтернативой алкозамкам – приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта в дыхании водителя.