В ГИБДД назвали число привлеченных к ответственности за пьяное вождение россиян

В ГИБДД уточнили, что этот показатель понизился на 2,8% по сравнению с 2019 г. Помимо этого, еще более 151 000 водителей были привлечены по статье 12.26 КоАП России за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.