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В ГИБДД назвали число привлеченных к ответственности за пьяное вождение россиян

Ведомости

Свыше 270 000 российских водителей были привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«В период с января по ноябрь 2020 г. в РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 000 водителей», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что этот показатель понизился на 2,8% по сравнению с 2019 г. Помимо этого, еще более 151 000 водителей были привлечены по статье 12.26 КоАП России за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее «Ведомостям» стало известно, что каршеринговая компания «Делимобиль» в пилотном режиме внедрила систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость. Смарт-тест «Делимобиля» станет альтернативой алкозамкам – приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта в дыхании водителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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