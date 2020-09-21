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«Делимобиль» начал тестировать водителей на трезвость и усталость

Компания внедрила специальные онлайн-тесты
Анастасия Львова
Андрей Гордеев / Ведомости

Каршеринговая компания «Делимобиль» в пилотном режиме внедрила систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Эту информацию подтвердил представитель компании. По словам последнего, смарт-тест «Делимобиля» станет альтернативой алкозамкам – приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта в дыхании водителя.

«Антиалкогольный тест проводится в приложении сервиса с помощью специально разработанного программного обеспечения с 22 сентября. Тест перед использованием машины необходимо будет проходить только с 23.00 до 5.00 – в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения», – поясняет представитель компании. «Тест представляет собой квиз или викторину с различными вариантами заданий: это может быть задание расставить цифры в определенной последовательности (в порядке возрастания или убывания) или соотнести формы геометрических фигур, найдя среди нескольких похожих», – рассказал представитель «Делимобиля». Задания позволят определить отсутствие у водителя концентрации, необходимой для управления транспортным средством, добавляет он. 

Если водитель провалит этот тест, ему придется пройти авторизацию через видеоселфи. «Селфи можно сделать только в режиме liveness, в реальном времени. Загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена. Если пользователь не проходит и этот этап проверки, то машина для него автоматически блокируется», – рассказал представитель «Делимобиля». Программное обеспечение для тестирования разработала сама компания, консультируясь со специалистами-наркологами. Подобное тестирование водителей легковых авто на опьянение и усталость запускается в России впервые, уверяет представитель «Делимобиля». Это подтверждает издатель тематического проекта truesharing.ru Юрий Николаев.

«Делимобиль» входит в число крупнейших российских сервисов, работает в 15 городах, в парке компании почти 15 000 автомобилей (около 70% в Москве, остальные в регионах). Алкотестирование запущено во всех городах присутствия сервиса, кроме Москвы: это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тула, Геленджик и др. По результатам работы в регионах – эффективность, удовлетворенность клиентов – это программное обеспечение может появиться и в Москве, добавил представитель компании.

«Мы знаем, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», – рассуждает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Пройти такое тестирование на опьянение может не сам потенциальный водитель автомобиля каршеринга, а его товарищ, знакомый, родственник или просто случайный прохожий, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Важным фактором такой системы является ее точность или вероятность реального определения, что человек действительно находится в состоянии алкогольного опьянения или устал. Потенциально технологии ПО для проверки состояния водителя можно интегрировать и в личные автомобили, например в бортовую систему, но пока что ни в одном серийном автомобиле система не внедрена. Есть соответствующие макеты, научные концепции, представленные на выставках и конференциях», – говорит исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

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Согласно опросу консалтинговой компании Arthur D. Little, проведенному в 2018 г., россияне выделили как наиболее привлекательный фактор для перехода на беспилотные автомобили именно возможность потреблять алкоголь. Системы контроля за поведением водителей уже работают в автобусах Мосгортранса: они фиксируют признаки усталости с помощью сканирования умными камерами лица водителя, напоминает партнер Arthur D. Little Артем Малков.

Минпромторг разрабатывает концепцию внедрения для массового использования алкозамков и стимулирования автопроизводителей к установке таких приборов в машины на этапе их производства, писал «Коммерсантъ». «Обязательная предустановка такой технологии в личные автомобили может вызвать отторжение у автовладельцев из-за потенциального вмешательства в частную жизнь: это и контроль над собственностью владельца, и возможные сбои техники», – рассуждает Малков.

«На сегодняшний день нет качественных тест-систем. Сейчас их внедрение будет стоить дорого, что повлияет на стоимость поездки, но окажется малоэффективно, так как такие системы легко можно обмануть», – сообщил представитель Youdrive.

Представитель «Яндекс.Драйва» на запрос не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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