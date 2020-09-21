«Делимобиль» начал тестировать водителей на трезвость и усталость

«Антиалкогольный тест проводится в приложении сервиса с помощью специально разработанного программного обеспечения с 22 сентября. Тест перед использованием машины необходимо будет проходить только с 23.00 до 5.00 – в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения», – поясняет представитель компании. «Тест представляет собой квиз или викторину с различными вариантами заданий: это может быть задание расставить цифры в определенной последовательности (в порядке возрастания или убывания) или соотнести формы геометрических фигур, найдя среди нескольких похожих», – рассказал представитель «Делимобиля». Задания позволят определить отсутствие у водителя концентрации, необходимой для управления транспортным средством, добавляет он.