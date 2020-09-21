«Делимобиль» начал тестировать водителей на трезвость и усталость

«Делимобиль» начал тестировать водителей на трезвость и усталостьКомпания внедрила специальные онлайн-тесты
Каршеринговая компания «Делимобиль» в пилотном режиме внедрила систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Эту информацию подтвердил представитель компании. По словам последнего, смарт-тест «Делимобиля» станет альтернативой алкозамкам – приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта в дыхании водителя.
«Антиалкогольный тест проводится в приложении сервиса с помощью специально разработанного программного обеспечения с 22 сентября. Тест перед использованием машины необходимо будет проходить только с 23.00 до 5.00 – в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения», – поясняет представитель компании. «Тест представляет собой квиз или викторину с различными вариантами заданий: это может быть задание расставить цифры в определенной последовательности (в порядке возрастания или убывания) или соотнести формы геометрических фигур, найдя среди нескольких похожих», – рассказал представитель «Делимобиля». Задания позволят определить отсутствие у водителя концентрации, необходимой для управления транспортным средством, добавляет он.
Если водитель провалит этот тест, ему придется пройти авторизацию через видеоселфи. «Селфи можно сделать только в режиме liveness, в реальном времени. Загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена. Если пользователь не проходит и этот этап проверки, то машина для него автоматически блокируется», – рассказал представитель «Делимобиля». Программное обеспечение для тестирования разработала сама компания, консультируясь со специалистами-наркологами. Подобное тестирование водителей легковых авто на опьянение и усталость запускается в России впервые, уверяет представитель «Делимобиля». Это подтверждает издатель тематического проекта truesharing.ru Юрий Николаев.
«Делимобиль» входит в число крупнейших российских сервисов, работает в 15 городах, в парке компании почти 15 000 автомобилей (около 70% в Москве, остальные в регионах). Алкотестирование запущено во всех городах присутствия сервиса, кроме Москвы: это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тула, Геленджик и др. По результатам работы в регионах – эффективность, удовлетворенность клиентов – это программное обеспечение может появиться и в Москве, добавил представитель компании.
«Мы знаем, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», – рассуждает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Пройти такое тестирование на опьянение может не сам потенциальный водитель автомобиля каршеринга, а его товарищ, знакомый, родственник или просто случайный прохожий, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
«Важным фактором такой системы является ее точность или вероятность реального определения, что человек действительно находится в состоянии алкогольного опьянения или устал. Потенциально технологии ПО для проверки состояния водителя можно интегрировать и в личные автомобили, например в бортовую систему, но пока что ни в одном серийном автомобиле система не внедрена. Есть соответствующие макеты, научные концепции, представленные на выставках и конференциях», – говорит исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.
Согласно опросу консалтинговой компании Arthur D. Little, проведенному в 2018 г., россияне выделили как наиболее привлекательный фактор для перехода на беспилотные автомобили именно возможность потреблять алкоголь. Системы контроля за поведением водителей уже работают в автобусах Мосгортранса: они фиксируют признаки усталости с помощью сканирования умными камерами лица водителя, напоминает партнер Arthur D. Little Артем Малков.
Минпромторг разрабатывает концепцию внедрения для массового использования алкозамков и стимулирования автопроизводителей к установке таких приборов в машины на этапе их производства, писал «Коммерсантъ». «Обязательная предустановка такой технологии в личные автомобили может вызвать отторжение у автовладельцев из-за потенциального вмешательства в частную жизнь: это и контроль над собственностью владельца, и возможные сбои техники», – рассуждает Малков.
«На сегодняшний день нет качественных тест-систем. Сейчас их внедрение будет стоить дорого, что повлияет на стоимость поездки, но окажется малоэффективно, так как такие системы легко можно обмануть», – сообщил представитель Youdrive.
Представитель «Яндекс.Драйва» на запрос не ответил.