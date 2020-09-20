В Москве на поддержку такси и каршеринга потратят более 300 млн рублей
Московские власти выплатят более 300 млн руб. субсидий таксомоторным и каршеринговым компаниям в этом году, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
«В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб. субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом», ‒ говорится в сообщении.
В дептрансе отметили, что благодаря субсидированию Москва обладает самым молодым парком такси в Европе. Предоставление же с июня скидки 50% на продление льготных разрешений каршерингу позволило сэкономить рынку более 400 млн руб.
Ведомство также сообщило, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии. «Яндекс.Драйв» занимает 45% рынка, «Делимобиль» – 37%, BELKA.car ‒ 14,5%, YouDrive – 2%, Renymee и LifCar – меньше 1%.
Ранее руководитель дептранса Максим Ликсутов сообщил, что ведомство прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду.