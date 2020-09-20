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В Москве на поддержку такси и каршеринга потратят более 300 млн рублей

Ведомости

Московские власти выплатят более 300 млн руб. субсидий таксомоторным и каршеринговым компаниям в этом году, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

«В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб. субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом», ‒ говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что благодаря субсидированию Москва обладает самым молодым парком такси в Европе. Предоставление же с июня скидки 50% на продление льготных разрешений каршерингу позволило сэкономить рынку более 400 млн руб.

Ведомство также сообщило, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии. «Яндекс.Драйв» занимает 45% рынка, «Делимобиль» – 37%, BELKA.car ‒ 14,5%, YouDrive – 2%, Renymee и LifCar – меньше 1%.

Ранее руководитель дептранса Максим Ликсутов сообщил, что ведомство прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду.

Ранее по теме: Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных