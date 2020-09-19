Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай
Правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай», – приводит его слова пресс-служба Дептранса в Telegram.
В будущем его могут запустить по городу, добавил Ликсутов. Столичное руководство считает, что за беспилотным транспортом – будущее, пояснил он, поскольку беспилотники помогут снизить число пробок на дорогах, а также исключить человеческий фактор при вождении, на который приходится более 70% аварий.
Сейчас по Москве передвигаются около 100 беспилотников, добавил он.
Ранее «Яндекс» сообщил, что выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) – и дополнительно инвестирует в ее развитие $150 млн.
«Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили весной 2017 г., сейчас в его парке 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и в США и Израиле. В 2019 г. «Яндекс» также начал испытания самоуправляемого робота-курьера «Ровер» – он работает в Сколкове и перевозит там документы и небольшие грузы.