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Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай

Ведомости

Правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай», – приводит его слова пресс-служба Дептранса в Telegram.

В будущем его могут запустить по городу, добавил Ликсутов. Столичное руководство считает, что за беспилотным транспортом – будущее, пояснил он, поскольку беспилотники помогут снизить число пробок на дорогах, а также исключить человеческий фактор при вождении, на который приходится более 70% аварий.

Сейчас по Москве передвигаются около 100 беспилотников, добавил он.

Ранее «Яндекс» сообщил, что выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) – и дополнительно инвестирует в ее развитие $150 млн.

«Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили весной 2017 г., сейчас в его парке 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и в США и Израиле. В 2019 г. «Яндекс» также начал испытания самоуправляемого робота-курьера «Ровер» – он работает в Сколкове и перевозит там документы и небольшие грузы.

Ранее по теме: «Яндекс» инвестирует еще $150 млн в беспилотники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных