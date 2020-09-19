Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай

«Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили весной 2017 г., сейчас в его парке 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и в США и Израиле. В 2019 г. «Яндекс» также начал испытания самоуправляемого робота-курьера «Ровер» – он работает в Сколкове и перевозит там документы и небольшие грузы.