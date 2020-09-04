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«Яндекс» инвестирует еще $150 млн в беспилотники

Ведомости

«Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) – и дополнительно инвестирует в ее развитие $150 млн, сообщила группа компаний.

Сейчас это направление входит в совместное предприятие «Яндекса» и Uber – «Яндекс.Такси». Американскому сервису такси принадлежит 38% СП.

«Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили весной 2017 г., сейчас в его парке 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и США и Израиле. В 2019 г. «Яндекс» также начал испытания самоуправляемого робота-курьера «Ровер» – он работает в Сколково и перевозит там документы и небольшие грузы.

«Это стратегически важное направление для "Яндекса", поэтому мы увеличиваем долю в нем и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», – цитируются в сообщении «Яндекса» слова руководителя этой группы компаний Аркадия Воложа.

«Яндекс» выкупит часть доли Uber в новой компании, в результате чего его доля вырастет до 73%. У Uber останется 19% акций, остальные выделены для вознаграждения сотрудникам.

«Яндекс» дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст ей конвертируемый заем еще на $50 млн, уточнили в компании.

Представитель «Яндекса» также заявил «Ведомостям», что компания не исключает привлечения внешнего финансирования, на вопрос о том, кто может стать таким партнером, он не ответил.

«Яндекс.Такси» потеряет беспилотники, но приобретет сервис «Яндекс.Драйв» – прежде отдельный сервис каршеринга, и, соответственно, отдельная компания станет частью общего логистического сервиса.

Недавно группа запустила общее приложение по логистике – «Яндекс.Go», которое заменило приложение «Яндекс.Такси». Через Go можно не только заказывать такси, но и доставку еды. Также в этом объединенном приложении теперь есть возможность краткосрочной аренды автомобиля. При этом «Яндекс» продолжит развивать и самостоятельное приложение «Драйв» для каршеринга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных