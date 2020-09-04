«Яндекс» инвестирует еще $150 млн в беспилотники
Сейчас это направление входит в совместное предприятие «Яндекса» и Uber – «Яндекс.Такси». Американскому сервису такси принадлежит 38% СП.
«Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили весной 2017 г., сейчас в его парке 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и США и Израиле. В 2019 г. «Яндекс» также начал испытания самоуправляемого робота-курьера «Ровер» – он работает в Сколково и перевозит там документы и небольшие грузы.
«Это стратегически важное направление для "Яндекса", поэтому мы увеличиваем долю в нем и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», – цитируются в сообщении «Яндекса» слова руководителя этой группы компаний Аркадия Воложа.
«Яндекс» выкупит часть доли Uber в новой компании, в результате чего его доля вырастет до 73%. У Uber останется 19% акций, остальные выделены для вознаграждения сотрудникам.
«Яндекс» дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст ей конвертируемый заем еще на $50 млн, уточнили в компании.
Представитель «Яндекса» также заявил «Ведомостям», что компания не исключает привлечения внешнего финансирования, на вопрос о том, кто может стать таким партнером, он не ответил.
Недавно группа запустила общее приложение по логистике – «Яндекс.Go», которое заменило приложение «Яндекс.Такси». Через Go можно не только заказывать такси, но и доставку еды. Также в этом объединенном приложении теперь есть возможность краткосрочной аренды автомобиля. При этом «Яндекс» продолжит развивать и самостоятельное приложение «Драйв» для каршеринга.