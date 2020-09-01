«Яндекс.Дзен» начинает проверку фейков

Сервис «Яндекс.Дзен» тестирует программу проверки фактов в публикациях пользователей, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Оценивать «фейковость» будут не сами сотрудники «Яндекса», а привлеченные внешние партнеры. Среди СМИ пока таких партнеров трое: информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», а также The Bell. Их представители подтвердили участие в программе. Еще один партнер «Яндекс.Дзена» – Высшая школа экономики (ВШЭ).