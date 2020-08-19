«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

«Передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов – все это теперь собрано в "Яндекс Go"», – говорится в сообщении.