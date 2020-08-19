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«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

Ведомости

«Яндекс» запускает приложение Go, которое объединяет различные сервисы компании, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».

«Передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов – все это теперь собрано в "Яндекс Go"», – говорится в сообщении.

С помощью нового приложения можно будет воспользоваться, в том числе, услугами каршеринга и узнать расписание наземного транспорта. Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить это приложение до последней версии или скачать «Яндекс Go» в Google Play или AppStore.

«Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений, отметили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных