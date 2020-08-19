«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение
«Яндекс» запускает приложение Go, которое объединяет различные сервисы компании, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».
«Передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов – все это теперь собрано в "Яндекс Go"», – говорится в сообщении.
С помощью нового приложения можно будет воспользоваться, в том числе, услугами каршеринга и узнать расписание наземного транспорта. Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить это приложение до последней версии или скачать «Яндекс Go» в Google Play или AppStore.
«Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений, отметили в компании.