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Госдума запустит виртуальные экскурсии на своем сайте

Ведомости

Комитет по контролю и регламенту Госдумы принял решение разместить на официальном сайте думы виртуальную экскурсию по ее зданию, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления организационной работы и общественных связей аппарата Госдумы Виктора Дубенецкого.

«Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии"», – сказал Дубенецкий, отметив, что она будет доступна и на мобильных устройствах. Экскурсия включает в себя 32 сферические панорамы, созданные в помещениях Госдумы, а также текстовые комментарии, аудиогиды и видеоролики о работе нижней палаты парламента. Участники экскурсии смогут увидеть, в том числе, центральный фасад, малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал парламентской библиотеки.

Работа над созданием виртуальной экскурсии по Госдуме закончена. Очные экскурсии по Государственной думе были приостановлены в марте 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных