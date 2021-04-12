Госдума запустит виртуальные экскурсии на своем сайте

«Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии"», – сказал Дубенецкий, отметив, что она будет доступна и на мобильных устройствах. Экскурсия включает в себя 32 сферические панорамы, созданные в помещениях Госдумы, а также текстовые комментарии, аудиогиды и видеоролики о работе нижней палаты парламента. Участники экскурсии смогут увидеть, в том числе, центральный фасад, малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал парламентской библиотеки.