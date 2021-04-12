Италия назвала возможный срок открытия границ для туристов
Международный туризм в Италии может возобновиться 2 июля — в День Республики, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалья.
Он отметил, что открытие для туристов не может состояться позднее, иначе Италия уступит позиции своим конкурентам. Планы открыть границы для туристов 2 июля подтвердил премьер-министр страны Марио Драги.
По словам Гаравалья, правительство рассматривает три условия для приема иностранных туристов: путешественники должны будут предъявить сертификаты о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест на вирус, а жители популярных туристических мест в Италии должны будут сделать прививки от коронавируса.
«В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния», – рассказал Гаравалья.
В АТОР напомнили, что в Италии до 30 апреля действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие в страну из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.