Италия назвала возможный срок открытия границ для туристов

В АТОР напомнили, что в Италии до 30 апреля действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие в страну из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.