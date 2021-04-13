Власти Японии решили сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

«Правительство 13-го числа провело министерское совещание в резиденции премьер-министра и официально приняло решение о политике сброса ее в океан. Примерно через два года мы начнем выпускать [воду] с площадки первой атомной электростанции»,— сообщили в правительстве Японии. Там заверили, что уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов».