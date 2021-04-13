Власти Японии решили сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан
Правительство Японии решило сбросить накопившуюся радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO в 2023 г., передает Kyodo со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Правительство 13-го числа провело министерское совещание в резиденции премьер-министра и официально приняло решение о политике сброса ее в океан. Примерно через два года мы начнем выпускать [воду] с площадки первой атомной электростанции»,— сообщили в правительстве Японии. Там заверили, что уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов».
«Утилизация [радиоактивной воды] является неизбежной проблемой при продвижении вывода [АЭС] из эксплуатации. Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов», — заверил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга по итогам принятого кабмином решения.
В то же время Национальная федерация рыболовных кооперативов с протестом против решения правительства, отметив, что сброс радиоактивной воды в океан «вообще неприемлем». Рыбопромышленники опасаются убытков после того, как зараженную воду начнут сбрасывать. Правительство заверило, что будет отслеживать наличие радиоактивных частиц в рыбопродуктах.
Решение о сбросе воды, сообщает Reuters, принято в связи с тем, что к лету 2022 г. хранилища для радиоактивной воды на станции будут заполнены.
Госдепартамент США отметил, что поддерживает решение Японии о сбросе радиоактивной воды, так как оно было принято «прозрачно» и с учетом всех последствий, однако власти близлежащей Южной Кореи уже выразили обеспокоенность в связи с решением Токио. Сеул потребовал от японской стороны принять меры, обеспечивающие безопасность природы и здоровья южнокорейцев. Китай также раскритиковал это решение.
11 марта 2011 г. из-за подземных толчков и затопления цунами взрывы повредили здания 1-го, 3-го и 4-го реакторов АЭС «Фукусима-1», на станции была повреждена система охлаждения реакторов и в двух из них произошло плавление топливных стержней. Произошло значительное радиационное загрязнение местности