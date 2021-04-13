Рогозин раскритиковал США за неупоминание Гагарина в День космонавтики
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию Госдепа, который в своем поздравлении с Днем космонавтики не упомянул Юрия Гагарина. По его словам, США повели себя несоразмерно статусу сверхдержавы, умолчав о роли первого космонавта в День космонавтики.
«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин у себя в Twitter и приложил ссылку на пост пресс-службы Госдепартамента США с поздравлением с Международным днем полета человека в космос.
До этого с критикой на отсутствие упоминания Госдепартаментом Гагарина в связи с 60-летием начала пилотируемых полетов в космос выступило посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство назвало это «искажением» памяти о первом космонавте, в то время как заслугу Гагарина в освоении космоса признавал его современник, экс-президент США Джон Кеннеди, а в память о первом человеке в космосе установлены монументы в ряде американских городов. Кроме того, в посольстве России отметили, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.
Юрий Гагарин отправился в первый в истории человечества пилотируемых полет в космос на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 г. Его длительность составила 108 минут.