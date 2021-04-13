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Рогозин раскритиковал США за неупоминание Гагарина в День космонавтики

Ведомости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию Госдепа, который в своем поздравлении с Днем космонавтики не упомянул Юрия Гагарина. По его словам, США повели себя несоразмерно статусу сверхдержавы, умолчав о роли первого космонавта в День космонавтики.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин у себя в Twitter и приложил ссылку на пост пресс-службы Госдепартамента США с поздравлением с Международным днем полета человека в космос.

До этого с критикой на отсутствие упоминания Госдепартаментом Гагарина в связи с 60-летием начала пилотируемых полетов в космос выступило посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство назвало это «искажением» памяти о первом космонавте, в то время как заслугу Гагарина в освоении космоса признавал его современник, экс-президент США Джон Кеннеди, а в память о первом человеке в космосе установлены монументы в ряде американских городов. Кроме того, в посольстве России отметили, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.

Юрий Гагарин отправился в первый в истории человечества пилотируемых полет в космос на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 г. Его длительность составила 108 минут.

Ранее по теме: Посольство России упрекнуло госдеп США в искажении памяти о Гагарине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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