Рогозин раскритиковал США за неупоминание Гагарина в День космонавтики

До этого с критикой на отсутствие упоминания Госдепартаментом Гагарина в связи с 60-летием начала пилотируемых полетов в космос выступило посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство назвало это «искажением» памяти о первом космонавте, в то время как заслугу Гагарина в освоении космоса признавал его современник, экс-президент США Джон Кеннеди, а в память о первом человеке в космосе установлены монументы в ряде американских городов. Кроме того, в посольстве России отметили, что астронавт Марк Ванде Хай 9 апреля отправился в космос на корабле «Союз», носящем имя Гагарина.