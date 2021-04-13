Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев
Сыгравший роли в фильмах «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо» актер Евгений Тиличеев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщается на сайте комитета по культуре города.
«13 апреля 2021 года на 75 году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев», — говорится в сообщении.
Евгений Тиличеев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1972 г. В тот же год его приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого он прослужил 50 лет. За эти годы сыграл несколько десятков ведущих ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии. Среди киноработ актера — «Царевич Проша» (Дердидас), «Труффальдино из Бергамо» (Капитан), «Семь нот» (Главный режиссер), «Моя Россия» (Петр Первый), «Иди и смотри» (Переводчик) и др.
Тиличеев — заслуженный артист России, является кавалером Ордена Дружбы «За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», которго он был удостоен в 2011 году.