Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

Евгений Тиличеев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1972 г. В тот же год его приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого он прослужил 50 лет. За эти годы сыграл несколько десятков ведущих ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии. Среди киноработ актера — «Царевич Проша» (Дердидас), «Труффальдино из Бергамо» (Капитан), «Семь нот» (Главный режиссер), «Моя Россия» (Петр Первый), «Иди и смотри» (Переводчик) и др.