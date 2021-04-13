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Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

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Сыгравший роли в фильмах «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо» актер Евгений Тиличеев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщается на сайте комитета по культуре города.

«13 апреля 2021 года на 75 году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев», — говорится в сообщении.

Евгений Тиличеев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1972 г. В тот же год его приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого он прослужил 50 лет. За эти годы сыграл несколько десятков ведущих ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии. Среди киноработ актера — «Царевич Проша» (Дердидас), «Труффальдино из Бергамо» (Капитан), «Семь нот» (Главный режиссер), «Моя Россия» (Петр Первый), «Иди и смотри» (Переводчик) и др.

Тиличеев — заслуженный артист России, является кавалером Ордена Дружбы «За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», которго он был удостоен в 2011 году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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