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Кадыров назвал Навального «провокатором» за жалобу на отказ выдать ему Коран

Ведомости

Находящийся в колонии основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный использует упоминание Корана для своих политических целей, не имея на это морального права и на самом деле являясь «исламофобом» и «провокатором». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом», — написал Кадыров в своем Telegram. Он сравнил Навального с исламскими фундаменталистами, «носящими маску искренности и целомудрия», и назвал основателя ФБК «провокатором».

«Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций», — добавил Кадыров.

Накануне Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за отказ отдать ему Коран. Основатель ФБК пояснил, что после того, как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Навальный добавил, что хочет проникнуть «в суть» ислама. Также основатель ФБК сообщил, что заказал себе в колонию Тору с комментариями Раши.

С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию основателя ФБК задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: Навальный заявил об иске к колонии за отказ отдать ему Коран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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