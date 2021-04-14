Кадыров назвал Навального «провокатором» за жалобу на отказ выдать ему Коран
Находящийся в колонии основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный использует упоминание Корана для своих политических целей, не имея на это морального права и на самом деле являясь «исламофобом» и «провокатором». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом», — написал Кадыров в своем Telegram. Он сравнил Навального с исламскими фундаменталистами, «носящими маску искренности и целомудрия», и назвал основателя ФБК «провокатором».
«Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций», — добавил Кадыров.
Накануне Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за отказ отдать ему Коран. Основатель ФБК пояснил, что после того, как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Навальный добавил, что хочет проникнуть «в суть» ислама. Также основатель ФБК сообщил, что заказал себе в колонию Тору с комментариями Раши.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию основателя ФБК задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.