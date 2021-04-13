Навальный заявил об иске к колонии за отказ отдать ему Коран
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за отказ отдать ему Коран.
«Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за священной книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит», — указано в сообщении на странице Навального в Instagram.
Навальный пояснил, что после того, как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Основатель ФБК пояснил, что уже читал Коран раньше, однако делал это «для галочки», а теперь хочет вникнуть в суть.
Навальный рассказал, что привез с собой в колонию «кучу книг» и еще много заказал, однако ему до сих пор не выдали ни одну из них, обосновав это необходимостью проверить тексты. По словам основателя ФБК, подобная проверка занимает три месяца.
«Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское», — резюмировал Навальный, добавив, что также заказал себе Тору с комментариями Раши.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию основателя ФБК задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.