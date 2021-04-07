Адвокат рассказала о состоянии Навального на фоне голодовки
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, истощен, но продолжает голодовку, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
«Он, конечно, истощен, поскольку он продолжает голодовку. Пьет он только воду. Ну и, естественно, достаточно тяжело человеку в таких условиях, но тем не менее он держится», — сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Она добавила, что Навальный продолжает испытывать боли в спине. При этом теперь у него постепенно утрачивается чувствительность не только ног, но и рук. Кашель у него также сохраняется. Температура же снизилась с 39 до 37 градусов, но колеблется.
26 марта Навальный пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности участков правой ноги. Комментируя действия тюремных докторов, он сказал, что ему дали две таблетки ибупрофена. Супруга основателя ФБК Юлия также сообщила, что сотрудники колонии отказались передать ее мужу записку с упражнениями для того, чтобы снять боль в спине. Кроме того, к Навальному отказываются допустить приглашенного доктора.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления. По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.