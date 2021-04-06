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Кремль исключил особенные условия для заболевшего в тюрьме Навального

Ведомости

Особенные условия содержания в тюрьме для одного из осужденных исключены, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал обращение генерального секретаря правозащитной организации Amnesty International Аньеса Калламара к главе государства Владимиру Путину с просьбой допустить к заболевшему в исправительной колонии №2 в Покрове основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному приглашенного врача или освободить того из тюрьмы.

«Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может. Существуют определенные правила, и в том числе существуют правила по обращению с теми заключенными, которые заболели. Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечение», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что не располагает информацией, видели там или нет письмо от Amnesty International. Песков в очередной раз подчеркнул, что данный вопрос является прерогативой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

26 марта Навальный пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности участков правой ноги. Комментируя действия тюремных докторов, он сказал, что ему дали две таблетки ибупрофена. Супруга основателя ФБК Юлия также сообщила, что сотрудники колонии отказались передать ее мужу записку с упражнениями для того, чтобы снять боль в спине. Кроме того, к Навальному отказываются допустить приглашенного доктора.

В знак протеста основатель ФБК объявил голодовку. Вчера он сообщил, что заболел: у него появился сильный кашель и поднялась температура 38.1. После этого владимирское управление ФСИН сообщило о переводе Навального в медико-санитарную часть ввиду наличия у него признаков респираторного заболевания.

С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления. По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: Во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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