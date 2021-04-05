Во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть
Во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщили о переводе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, в медико-санитарную часть, сообщают «Известия». По данным издания, у Навального выявлены признаки респираторного заболевания, в частности, высокая температура.
«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — сообщили во ФСИН, отметив, что в учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.
Ранее Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель на фоне массового заболевания туберкулезом в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает наказание. При этом собеседник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы там действительно кто-то заболел туберкулезом, на карантин бы отправили весь отряд.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.