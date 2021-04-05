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Во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть

Ведомости

Во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщили о переводе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, в медико-санитарную часть, сообщают «Известия». По данным издания, у Навального выявлены признаки респираторного заболевания, в частности, высокая температура.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — сообщили во ФСИН, отметив, что в учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.

Ранее Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель на фоне массового заболевания туберкулезом в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает наказание. При этом собеседник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы там действительно кто-то заболел туберкулезом, на карантин бы отправили весь отряд.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.

Ранее по теме: Навальный пожаловался на высокую температуру и кашель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных