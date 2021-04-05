Во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть

Ранее Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель на фоне массового заболевания туберкулезом в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает наказание. При этом собеседник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы там действительно кто-то заболел туберкулезом, на карантин бы отправили весь отряд.