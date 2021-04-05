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Навальный пожаловался на высокую температуру и кашель

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный сообщил, что у него поднялась температура и начался кашель на фоне массового заболевания туберкулезом в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает наказание.

«Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1». Но есть и светлая сторона: говорят же, «клин клином вышибают». Если у меня тубик, то, может, он прогонит боль в спине и онемение ног. Хорошо бы», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Навального, сегодня уже третьего человека из его отряда в колонии госпитализировали с туберкулезом, всего там 15 людей.

Навальный добавил, что, несмотря на ухудшение состояния здоровья, продолжит голодовку. Ее он объявил 31 марта в ответ на отказ пригласить к нему приглашенного врача.

Ранее Навальный пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности участков правой ноги. Комментируя действия тюремных докторов, он сказал, что ему дали две таблетки ибупрофена. Супруга основателя ФБК Юлия также сообщила, что сотрудники колонии отказались передать ее мужу записку с упражнениями для того, чтобы снять боль в спине.

В Кремле в ответ на жалобы и голодовку Навального заявили, что рассмотрением частных случаев занимается Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство, в свою очередь, отметило, что основателю ФБК в соответствии с его медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь.

С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: ФСИН ответила на жалобу Навального о неоказании медпомощи в колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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