В Кремле отреагировали на голодовку Навального в колонии
У Кремля нет комментариев по поводу объявления голодовки основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове (Владимирская область), заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что вопросами об условиях содержания заключенных в тюрьмах занимаются правозащитные и общественные организации.
«Они формулируют вопросы, они формулируют предложения, и в контакте с властями они занимаются проговором этих предложений, которые они формулируют. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле удовлетворительной ситуацию с оказанием медицинской помощи заключенным в колониях.
Также представитель Кремля не исключил, что ситуация вокруг Навального будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. При этом Песков отметил, что данный вопрос не стоит на повестке у главы государства и может быть затронут лишь по инициативе омбудсмена.
Навальный объявил голодовку 31 марта, требуя пустить к нему приглашенного врача. Ранее он рассказал об ухудшении своего здоровья, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности участков правой ноги. Теперь, по его словам, ситуация ухудшилась и левая нога тоже стала неметь. Комментируя действия тюремных докторов, он сказал, что ему дали две таблетки ибупрофена. Супруга Навального Юлия также сообщила, что сотрудники колонии отказались передать ее мужу записку с упражнениями для того, чтобы снять боль в спине.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок» в Томске. По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили тогда, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.