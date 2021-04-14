В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали семь человек

Инцидент произошел сегодня в 7:30 у дома 4 по Марксистской улице. Там автобус № 901 наехал на мачту освещения. На видео с камер наблюдения, приложенном Дептрансом Москвы, видно, как автобус, на небольшой скорости идущий по выделенной полосе, постепенно смещается к обочине и врезается в столб примерно по центру лобового стекла. В результате столкновения повреждена кабина и боковые стекла.