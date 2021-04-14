В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали семь человек
В результате столкновения автобуса со столбом в центре Москвы пострадали семь человек, включая водителя, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Пострадали семь человек. Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении. Там уточнили, что водителя и двух пассажиров госпитализировали.
По данным Дептранса, водителю 42 года, он работает в парке 19 лет. Последний выходной был 11 апреля, межсменный отдых, утверждают в департаменте, был обеспечен, предрейсовый медосмотр он прошёл без замечаний. Автобус марки ЛиАЗ 2018 г. выпуска поврежден и отбуксирован в парк.
Инцидент произошел сегодня в 7:30 у дома 4 по Марксистской улице. Там автобус № 901 наехал на мачту освещения. На видео с камер наблюдения, приложенном Дептрансом Москвы, видно, как автобус, на небольшой скорости идущий по выделенной полосе, постепенно смещается к обочине и врезается в столб примерно по центру лобового стекла. В результате столкновения повреждена кабина и боковые стекла.