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В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали семь человек

Ведомости

В результате столкновения автобуса со столбом в центре Москвы пострадали семь человек, включая водителя, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Пострадали семь человек. Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении. Там уточнили, что водителя и двух пассажиров госпитализировали.

По данным Дептранса, водителю 42 года, он работает в парке 19 лет. Последний выходной был 11 апреля, межсменный отдых, утверждают в департаменте, был обеспечен, предрейсовый медосмотр он прошёл без замечаний. Автобус марки ЛиАЗ 2018 г. выпуска поврежден и отбуксирован в парк.

Инцидент произошел сегодня в 7:30 у дома 4 по Марксистской улице. Там автобус № 901 наехал на мачту освещения. На видео с камер наблюдения, приложенном Дептрансом Москвы, видно, как автобус, на небольшой скорости идущий по выделенной полосе, постепенно смещается к обочине и врезается в столб примерно по центру лобового стекла. В результате столкновения повреждена кабина и боковые стекла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных