Подозреваемый в убийстве «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы признал вину
Подозреваемый в убийстве «вора в законе» Альберта Рыжего в одном из фитнес-клубов Москвы признал вину, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении Следственного комитета (СК).
«Да, мужчина признал вину», — сообщили в ведомстве. Источник агентства сообщил, что убитый гражданин Азербайджана имел статус беженца. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемого в убийстве зовут Матлаб Султанов, а свое деяние он объяснил личным конфликтом и отрицает получение за него денег.
Подозреваемого в убийстве задержали накануне. В квартире, где он скрывался, провели обыски. Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные мероприятия.
Убийство в фитнес-клубе на северо-западе Москвы на улице Авиационной произошло 12 апреля. По версии следствия, днем подозреваемый в помещении тренажерного зала выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, жертвой стал 40-летний житель Санкт-Петербурга Али Гейдаров, имеющий с 2012 г. статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Сейчас проверяется версия как об убийстве, произошедшем в связи с внезапно возникшей неприязнью, так и версия о заранее спланированном преступлении, в том числе заказном. Гейдаров досрочно вышел из тюрьмы летом 2020 г., где отбывал семилетний срок за ограбление.