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Подозреваемый в убийстве «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы признал вину

Ведомости

Подозреваемый в убийстве «вора в законе» Альберта Рыжего в одном из фитнес-клубов Москвы признал вину, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении Следственного комитета (СК).

«Да, мужчина признал вину», — сообщили в ведомстве. Источник агентства сообщил, что убитый гражданин Азербайджана имел статус беженца. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемого в убийстве зовут Матлаб Султанов, а свое деяние он объяснил личным конфликтом и отрицает получение за него денег.

Подозреваемого в убийстве задержали накануне. В квартире, где он скрывался, провели обыски. Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные мероприятия.

Убийство в фитнес-клубе на северо-западе Москвы на улице Авиационной произошло 12 апреля. По версии следствия, днем подозреваемый в помещении тренажерного зала выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, жертвой стал 40-летний житель Санкт-Петербурга Али Гейдаров, имеющий с 2012 г. статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Сейчас проверяется версия как об убийстве, произошедшем в связи с внезапно возникшей неприязнью, так и версия о заранее спланированном преступлении, в том числе заказном. Гейдаров досрочно вышел из тюрьмы летом 2020 г., где отбывал семилетний срок за ограбление.

Ранее по теме: В Москве задержали предполагаемого убийцу «вора в законе» Альберта Рыжего

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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