Подозреваемый в убийстве «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы признал вину

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, жертвой стал 40-летний житель Санкт-Петербурга Али Гейдаров, имеющий с 2012 г. статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Сейчас проверяется версия как об убийстве, произошедшем в связи с внезапно возникшей неприязнью, так и версия о заранее спланированном преступлении, в том числе заказном. Гейдаров досрочно вышел из тюрьмы летом 2020 г., где отбывал семилетний срок за ограбление.