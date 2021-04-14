В Москве задержали предполагаемого убийцу «вора в законе» Альберта Рыжего
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).
Сотрудники СК установили личности и местонахождение подозреваемого в ходе совместной работы с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве. «В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.
Убийство в фитнес-клубе на северо-западе Москвы на улице Авиационной произошло 12 апреля. По версии следствия, днем подозреваемый в помещении тренажерного зала выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, жертвой стал 40-летний житель Санкт-Петербурга Али Гейдаров, имеющий с 2012 г. статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Сейчас проверяется версия как об убийстве, произошедшем в связи с внезапно возникшей неприязнью, так и версия о заранее спланированном преступлении, в том числе заказном. Гейдаров досрочно вышел из тюрьмы летом 2020 г., где отбывал семилетний срок за ограбление.