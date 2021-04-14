Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь
Гособвинитель на прениях сторон запросил для юриста «Фонда борьбы с коррупций» (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь год исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства , сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Павлюк.
«Гособвинитель просит признать Соболь виновной и назначить исправительные работы на один год и удержать из заработка 20%», — сказала пресс-секретарь. Прения сторон проводятся на заседании по делу о незаконном проникновении в жилище. Дело рассматривает мировой судья судебного участка Новокосино в выездном формате в Перовском райсуде Москвы.
В декабре против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева, который фигурировал в материале Навального о его «отравлении».