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Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь

Ведомости

Гособвинитель на прениях сторон запросил для юриста «Фонда борьбы с коррупций» (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь год исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства , сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Павлюк.

«Гособвинитель просит признать Соболь виновной и назначить исправительные работы на один год и удержать из заработка 20%», — сказала пресс-секретарь. Прения сторон проводятся на заседании по делу о незаконном проникновении в жилище. Дело рассматривает мировой судья судебного участка Новокосино в выездном формате в Перовском райсуде Москвы.

В декабре против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева, который фигурировал в материале Навального о его «отравлении».

Ранее по теме: Суд отменил домашний арест Соболь и другим фигурантам «санитарного дела»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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