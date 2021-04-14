Прокурор запросил год исправительных работ для Соболь

В декабре против Соболь завели уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ст. 139 УК). Дело возбудили после того, как она пришла к дому женщины, которая, по версии ФБК, может являться тещей Сергея Кудрявцева, который фигурировал в материале Навального о его «отравлении».