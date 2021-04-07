Суд отменил домашний арест Соболь и другим фигурантам «санитарного дела»

Соболь и других фигурантов дела обвиняют в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, они подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создали угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.