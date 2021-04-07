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Суд отменил домашний арест Соболь и другим фигурантам «санитарного дела»

Ведомости

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь, брату основателя ФБК Олегу Навальному, а также муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Любови Штейн заменили домашний арест по «санитарному делу» на запрет определенных действий. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под домашним арестом до 23.06.2021 года в отношении Соболь, О. Навального, Янкаускаса, Штейн. Суд апелляционной инстанции постановил решение районного суда изменить, меру пресечения в отношении обвиняемых изменить на запрет определённых действий до 23.06.2021 года», — говорится в сообщении.

Обвиняемым запрещено выходить из дома с 20:00 по 06:00, общаться с другими фигурантами дела и участниками процесса, использовать интернет по обстоятельствам расследования уголовного дела, а также отправлять и получать почтовые отправления.

Ранее, в конце марта, Соболь смягчили условия домашнего ареста, назначенного до 23 июня 2021 г. Ей разрешили водить ребенка в школу, посещать храм и однократно принять у себя нотариуса.

Соболь и других фигурантов дела обвиняют в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, они подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создали угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее по теме: Суд смягчил домашний арест Любови Соболь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных