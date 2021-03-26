Суд смягчил домашний арест Любови Соболь
Суд частично удовлетворил ходатайство юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь, находящейся под домашним арестом в связи с обвинением по «санитарному делу», и разрешил ей водить ребенка в школу, посещать храм и однократно принять у себя нотариуса. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.
«Мы рады, что Любовь и ее адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребенка Любови, в школу и забирать ее из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено», — говорится в публикации.
При этом Соболь все еще запрещено гулять с 7-летней дочерью в дневное время, пользоваться интернетом, общаться с друзьями и ходить в магазины и банки, отмечается в сообщении. Также в тексте подчеркивается, что посещать поликлинику юрист ФБК может только через письменное ходатайство следователю.
Ранее Басманный суд продлил домашний арест Соболь до 23 июня 2021 г. Ее обвиняют в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, она подстрекала людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создала угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.
Вместе с Соболь фигурантами данного дела являются брат Навального Олег, муниципальные депутаты Людмила Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский и др.