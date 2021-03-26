Суд смягчил домашний арест Любови Соболь

При этом Соболь все еще запрещено гулять с 7-летней дочерью в дневное время, пользоваться интернетом, общаться с друзьями и ходить в магазины и банки, отмечается в сообщении. Также в тексте подчеркивается, что посещать поликлинику юрист ФБК может только через письменное ходатайство следователю.