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Суд смягчил домашний арест Любови Соболь

Ведомости

Суд частично удовлетворил ходатайство юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь, находящейся под домашним арестом в связи с обвинением по «санитарному делу», и разрешил ей водить ребенка в школу, посещать храм и однократно принять у себя нотариуса. Об этом сообщается на ее странице в Instagram. 

«Мы рады, что Любовь и ее адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребенка Любови, в школу и забирать ее из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено», — говорится в публикации.

При этом Соболь все еще запрещено гулять с 7-летней дочерью в дневное время, пользоваться интернетом, общаться с друзьями и ходить в магазины и банки, отмечается в сообщении. Также в тексте подчеркивается, что посещать поликлинику юрист ФБК может только через письменное ходатайство следователю.

Ранее Басманный суд продлил домашний арест Соболь до 23 июня 2021 г. Ее обвиняют в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, она подстрекала людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создала угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.

Вместе с Соболь фигурантами данного дела являются брат Навального Олег, муниципальные депутаты Людмила Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский и др.

Ранее по теме: Суд продлил домашний арест Соболь и Олегу Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных