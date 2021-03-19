Суд продлил домашний арест Соболь и Олегу Навальному
Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь, брату основателя ФБК Алексея Навального Олегу, а также муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу, которых обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января этого года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Янкаускаса, Штейн, Навального О. и Соболь до 23 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом, отказано», — сказала Софинская.
Аналогичные меры по такому же делу суд принял ранее сегодня в отношении пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. Кроме того, мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 июня была продлена главе «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасии Васильевой и сотруднику ФБК Николаю Ляскину.
Акции в поддержку Алексея Навального состоялись в нескольких городах России 23 и 31 января. Тот был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком». Брат Навального, Соболь и другие участники «санитарного дела» обвиняются в том, что призывами выйти на протесты подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.
Сам Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.