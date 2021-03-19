Суд продлил домашний арест Соболь и Олегу Навальному

Акции в поддержку Алексея Навального состоялись в нескольких городах России 23 и 31 января. Тот был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком». Брат Навального, Соболь и другие участники «санитарного дела» обвиняются в том, что призывами выйти на протесты подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.