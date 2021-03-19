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Суд продлил домашний арест Соболь и Олегу Навальному

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь, брату основателя ФБК Алексея Навального Олегу, а также муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу, которых обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января этого года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Янкаускаса, Штейн, Навального О. и Соболь до 23 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом, отказано», — сказала Софинская.

Аналогичные меры по такому же делу суд принял ранее сегодня в отношении пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. Кроме того, мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 июня была продлена главе «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасии Васильевой и сотруднику ФБК Николаю Ляскину.

Акции в поддержку Алексея Навального состоялись в нескольких городах России 23 и 31 января. Тот был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления «Новичком». Брат Навального, Соболь и другие участники «санитарного дела» обвиняются в том, что призывами выйти на протесты подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Максимальное наказание за это деяние составляет до двух лет лишения свободы.

Сам Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

Ранее по теме: Дела против Любови Соболь позволят снять ее с выборов в Госдуму
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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