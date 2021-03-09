Дела против Любови Соболь позволят снять ее с выборов в Госдуму

К квартире Кудрявцева, по утверждению Соболь, она подъехала 21 декабря, но дверь ей не открыли, зато ей удалось войти в соседнюю квартиру, там ее встретила теща Кудрявцева Галина Субботина. По версии следствия, 21 декабря группа лиц, включающая Соболь, «пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины», «после двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома». А когда хозяйка квартиры открыла Соболь дверь, та «ворвалась в квартиру» и снимала «свои противоправные действия на телефон».