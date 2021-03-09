Дела против Любови Соболь позволят снять ее с выборов в Госдуму

Дела против Любови Соболь позволят снять ее с выборов в ГосдумуСоратницу Алексея Навального начинают судить за попытку поговорить с предполагаемым сотрудником ФСБ
В Перовском райсуде Москвы 10 марта пройдет первое заседание по делу о проникновении политика и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Любови Соболь в квартиру Константина Кудрявцева.
21 декабря 2020 г. основатель ФБК, политик Алексей Навальный опубликовал на YouTube запись разговора с Кудрявцевым, входившим, по словам Навального, в группу сотрудников ФСБ, связанных с его отравлением в Томске в августе 2020 г.
К квартире Кудрявцева, по утверждению Соболь, она подъехала 21 декабря, но дверь ей не открыли, зато ей удалось войти в соседнюю квартиру, там ее встретила теща Кудрявцева Галина Субботина. По версии следствия, 21 декабря группа лиц, включающая Соболь, «пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины», «после двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома». А когда хозяйка квартиры открыла Соболь дверь, та «ворвалась в квартиру» и снимала «свои противоправные действия на телефон».
Следствие завершили 20 февраля, собранные данные якобы «полностью изобличают Соболь в инкриминируемом деянии». Часть 2 статьи 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения) предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
В 2021 г. Соболь собирается идти в депутаты Госдумы по Центральному округу столицы.
Также сейчас 11 политиков и активистов, включая Соболь, находятся под домашним арестом в связи с обвинениями по «санитарному делу», возбужденному после акций в поддержку основателя ФБК 23 января. Соболь обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК; максимальное наказание – до двух лет лишения свободы).
Эти уголовные дела могут и не стать преградой для регистрации Соболь в качестве кандидата на выборах депутатов Госдумы. Управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отмечает, что для обвинительного решения следствием еще должно быть установлено, что виновный проникает в жилище именно незаконно, т. е. осознавая, что действует против воли проживающего в нем лица.
Адвокат Соболь Владимир Воронин заявил «Ведомостям», что вменяемые ей преступления небольшой степени тяжести, если она будет приговорена к реальному сроку лишения свободы, то не сможет баллотироваться. Такого же мнения придерживается и политический юрист Гарегин Митин.
«Соболь – персонаж раскрученный, и ее избрание стало бы поражением власти и демонстрацией слабости», – говорит политолог Константин Калачев. Он сомневается, что Соболь будет зарегистрирована на этих выборах.