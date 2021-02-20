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СК завершил расследование дела в отношении Соболь

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь, сообщается на сайте ведомства. Ей предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия)», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. При этом в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство. «В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, которые полностью изобличают Л. Соболь в инкриминируемом деянии», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Соболь было возбуждено 25 декабря 2020 г. По версии ФБК, хозяйка квартиры, куда пыталась попасть Соболь, может являться тещей Сергея Кудрявцева, который фигурировал в материале Навального о его «отравлении».

По версии следователей, 21 декабря она вместе с группой лиц «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы» и для этого использовала форму сотрудника Роспотребнадзора. В подъезд дома юрист ФБК попала, притворившись перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком». Затем она дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон, и, осмотрев квартиру, ушла. Соболь грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас Соболь находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм, возбужденному после акции протеста 23 января.

Ранее по теме: СК предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных