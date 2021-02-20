СК завершил расследование дела в отношении Соболь
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь, сообщается на сайте ведомства. Ей предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия)», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. При этом в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство. «В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, которые полностью изобличают Л. Соболь в инкриминируемом деянии», — подчеркнули в ведомстве.
Уголовное дело в отношении Соболь было возбуждено 25 декабря 2020 г. По версии ФБК, хозяйка квартиры, куда пыталась попасть Соболь, может являться тещей Сергея Кудрявцева, который фигурировал в материале Навального о его «отравлении».
По версии следователей, 21 декабря она вместе с группой лиц «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы» и для этого использовала форму сотрудника Роспотребнадзора. В подъезд дома юрист ФБК попала, притворившись перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком». Затем она дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон, и, осмотрев квартиру, ушла. Соболь грозит до двух лет лишения свободы.
Сейчас Соболь находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм, возбужденному после акции протеста 23 января.