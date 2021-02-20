СК завершил расследование дела в отношении Соболь

По версии следователей, 21 декабря она вместе с группой лиц «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы» и для этого использовала форму сотрудника Роспотребнадзора. В подъезд дома юрист ФБК попала, притворившись перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком». Затем она дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон, и, осмотрев квартиру, ушла. Соболь грозит до двух лет лишения свободы.