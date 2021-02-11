СК предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища
Следственный комитет (СК) предъявил юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия, сообщается на ее странице в Twitter.
«Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч.2 статьи 139 УК РФ)», — сказано в сообщении. Кроме того, Соболь допросили в качестве обвиняемой.
Представитель Соболь считает, что судебные заседания по данному уголовному делу начнутся через одну или две недели.
Данное уголовное дело в отношении Соболь было возбуждено 25 декабря 2020 г. В СК рассказали, что 21 декабря она вместе с группой лиц «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы» и для этого использовала форму сотрудника Роспотребнадзора. В подъезд дома юрист ФБК попала, притворившись перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком». Затем она дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон, и, осмотрев квартиру, ушла.
На данный момент Соболь находится под домашним арестом до 23 марта 2021 г. по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Вместе с ней данная мера была применена к координатору московского штаба ФБК Олегу Степанову, главе правозащитной организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и др.