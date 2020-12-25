СК раскрыл детали уголовного дела против Соболь
В отношении юриста ФБК Любови Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.
«По данным следствия, 21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — сказано в сообщении СК.
Как утверждают следователи, Соболь притворилась перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком», зашла в подъезд жилого дома, дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, и, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон. Осмотрев квартиру, она ушла.
В СК заявили, что в данный момент следователи допрашивают людей, которые были с Соболь в тот момент, а также свидетелей и очевидцев. В случае признания вины участнице ФБК может грозить до двух лет лишения свободы.
О возбуждении уголовного дела против Соболь ранее сегодня сообщил директор ФБК Иван Жданов, однако детали оснований для этого не уточнялись. У самой Соболь утром прошли обыски, затем ее отвезли на допрос.