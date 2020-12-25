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СК раскрыл детали уголовного дела против Соболь

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В отношении юриста ФБК Любови Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — сказано в сообщении СК.

Как утверждают следователи, Соболь притворилась перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком», зашла в подъезд жилого дома, дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, и, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон. Осмотрев квартиру, она ушла.

Ранее по теме: В ФБК сообщили о возбуждении уголовного дела против Соболь

В СК заявили, что в данный момент следователи допрашивают людей, которые были с Соболь в тот момент, а также свидетелей и очевидцев. В случае признания вины участнице ФБК может грозить до двух лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела против Соболь ранее сегодня сообщил директор ФБК Иван Жданов, однако детали оснований для этого не уточнялись. У самой Соболь утром прошли обыски, затем ее отвезли на допрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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