В ФБК сообщили о возбуждении уголовного дела против Соболь

Действия, которые инкриминируются Соболь, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК, заявил «Ведомостям» Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper: «Только лишь попытка позвонить в дверной звонок не может квалифицироваться в качестве проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Да, существует постановление Пленума Верховного суда, в котором разъясняется, что уголовное дело может быть возбуждено и без проникновения внутрь жилища, но тогда у лица должны быть при себе шпионские видео и аудио устройства, которые оно намеревалось там установить. Но это, скорее, исключение. Сам по себе звонок в дверь свидетельствует, что таких намерений не имелось, а квалификация якобы совершенного преступления по части 2 ст. 139 говорит о том, что следствие установило преступные намерения ворваться в квартиру с применением насилия или угрозой такового, что также не выдерживает критики, хотя бы только по той причине, что дверь так никто и не открыл».