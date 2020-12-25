В ФБК сообщили о возбуждении уголовного дела против Соболь

В ФБК сообщили о возбуждении уголовного дела против СобольЮрист не видит ее действиях состава преступления
Против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (часть 2 статьи 139 УК). Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
«Дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения», — написал Жданов. Сегодня утром домой к Соболь пришли с обыском. Саму ее отвезли в московское управление Следственного комитета на допрос. Максимальное наказание по этой статье предполагает до двух лет лишения свободы. На странице самой Соболь указано, что с ней нет связи, ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.
Действия, которые инкриминируются Соболь, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК, заявил «Ведомостям» Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper: «Только лишь попытка позвонить в дверной звонок не может квалифицироваться в качестве проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Да, существует постановление Пленума Верховного суда, в котором разъясняется, что уголовное дело может быть возбуждено и без проникновения внутрь жилища, но тогда у лица должны быть при себе шпионские видео и аудио устройства, которые оно намеревалось там установить. Но это, скорее, исключение. Сам по себе звонок в дверь свидетельствует, что таких намерений не имелось, а квалификация якобы совершенного преступления по части 2 ст. 139 говорит о том, что следствие установило преступные намерения ворваться в квартиру с применением насилия или угрозой такового, что также не выдерживает критики, хотя бы только по той причине, что дверь так никто и не открыл».
21 декабря Навальный опубликовал на YouTube телефонный разговор с Константином Кудрявцевым, входившим, по его словам, в группу сотрудников ФСБ, которые якобы пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. В центре общественных связей ФСБ заявили «Интерфаксу», что разговор Навального и Кудрявцева – это подделка, а использование способа подмены номера абонента, которым Навальный пользовался во время беседы, — известный прием иностранных спецслужб, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора.
21 декабря Соболь задержали возле дома, где якобы проживает Кудрявцев. Она успела позвонить ему в дверь. Полиция задержала Соболь и опросила в рамках доследственной проверки по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища.
Любовь Соболь в марте 2020 г. объявила, что намерена участвовать в выборах депутатов Госдумы 2021 г. «Сам факт уголовного преследования ни при каких условиях не влечёт ограничений избирательных прав граждан», — подчеркивает Добрынин. Более того, так как инкриминируемое Соболь преступление относится к категории небольшой тяжести, даже вступивший в силу приговор суда не помешает ей баллотироваться.
Основанием для недопуска до выборов является только судимость за совершение тяжких, особо тяжких преступлений и преступлений экстремистской направленности».
Кандидата могут лишить пассивного избирательного права только после решения суда, которое как правило вступает в силу после апелляционной инстанции, напомнил политический юрист Гарегин Митин. Исключением, добавил он, может быть случай, когда гражданин решил не обжаловать решение первой инстанции.
Даже после такого решения суда гражданин может собирать подписи в поддержку своего выдвижения и подавать документы в избирком для регистрации в качестве кандидата. До момента, когда комиссия официально сообщит об отказе в его регистрации, он может вести кампанию по выдвижению, говорит Митин: «Но потенциальный кандидат должен понимать, что у него в связи с судимостью нет пассивного избирательного права и ему откажут в регистрации на выборах».
Если до этого момента решение будет отменено кассационной инстанцией, то кандидат сможет провести кампанию, говорит Митин.