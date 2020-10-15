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Центральный округ в Москве станет полем битвы для оппозиционеров

Бывший глава Моссовета Николай Гончар не пойдет на выборы в Госдуму
Елена Мухаметшина Константин Гликин
В четверг об участии в выборах по ЦАО объявила соратница политика Алексея Навального Любовь Соболь /Евгений Разумный / Ведомости

Бывший председатель Моссовета Николай Гончар, который на протяжении шести созывов представлял в Госдуме Москву, не пойдет на выборы в Госдуму в 2021 г., рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к мэрии Москвы, и собеседник в «Единой России». Гончар не стал говорить, пойдет ли на выборы: «Ни я, ни партия не будем делиться с оппонентами информацией, которая может быть преждевременной».

В 2016 г. Гончар избирался депутатом Госдумы в одномандатном округе, который включает в себя весь Центральный административный округ (ЦАО) и район Лефортово. Основной кандидат от власти, который пойдет по ЦАО, не определен, говорит собеседник, близкий к мэрии: не исключено, что кандидат от власти в этом округе будет слабый, зато в нем может пойти депутат Мосгордумы последнего созыва от КПРФ Екатерина Енгалычева. Енгалычева сказала «Ведомостям», что не горит желанием идти на выборы, но пойдет, если так скажут в КПРФ: «Если меня выдвинут, то я попрошу мой округ – Западный. При этом теоретически меня могут и куда-то направить». Собеседник в президиуме ЦК КПРФ говорит, что Енгалычеву действительно готовятся выдвигать в депутаты Госдумы в ЦАО. Как писали «Ведомости», сейчас ВЦИОМ изучает мнение москвичей о возможных кандидатах в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных