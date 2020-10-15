Центральный округ в Москве станет полем битвы для оппозиционеров

В 2016 г. Гончар избирался депутатом Госдумы в одномандатном округе, который включает в себя весь Центральный административный округ (ЦАО) и район Лефортово. Основной кандидат от власти, который пойдет по ЦАО, не определен, говорит собеседник, близкий к мэрии: не исключено, что кандидат от власти в этом округе будет слабый, зато в нем может пойти депутат Мосгордумы последнего созыва от КПРФ Екатерина Енгалычева. Енгалычева сказала «Ведомостям», что не горит желанием идти на выборы, но пойдет, если так скажут в КПРФ: «Если меня выдвинут, то я попрошу мой округ – Западный. При этом теоретически меня могут и куда-то направить». Собеседник в президиуме ЦК КПРФ говорит, что Енгалычеву действительно готовятся выдвигать в депутаты Госдумы в ЦАО. Как писали «Ведомости», сейчас ВЦИОМ изучает мнение москвичей о возможных кандидатах в Госдуму.