Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Первую прививку вакциной от коронавируса сделали 1 млн жителей Москвы, обе прививки получили 820 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Он отметил, что почти 45% привившихся – люди старше 60 лет, которые входят в группу риска. По его словам, среди привившихся от коронавируса заболели им «считанные единицы».
Собянин рассказал, что в Москве открыты 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках. Также несколько выездных бригад работают в крупных торговых центрах. На этой неделе началась вакцинация на дому маломобильных граждан, которым сложно прийти в поликлинику.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрированы вакцина научного центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — и вакцина центра им. Чумакова — «КовиВак». Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Тогда Собянин отмечал, что прививку от коронавируса в столице нужно сделать семи миллионам человек.