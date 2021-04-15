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Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Ведомости

Первую прививку вакциной от коронавируса сделали 1 млн жителей Москвы, обе прививки получили 820 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что почти 45% привившихся – люди старше 60 лет, которые входят в группу риска. По его словам, среди привившихся от коронавируса заболели им «считанные единицы».

Собянин рассказал, что в Москве открыты 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках. Также несколько выездных бригад работают в крупных торговых центрах. На этой неделе началась вакцинация на дому маломобильных граждан, которым сложно прийти в поликлинику.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрированы вакцина научного центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — и вакцина центра им. Чумакова — «КовиВак». Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Тогда Собянин отмечал, что прививку от коронавируса в столице нужно сделать семи миллионам человек.

Ранее по теме: Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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