Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрированы вакцина научного центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — и вакцина центра им. Чумакова — «КовиВак». Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Тогда Собянин отмечал, что прививку от коронавируса в столице нужно сделать семи миллионам человек.