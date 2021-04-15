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В России за сутки выявили 8944 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 8944 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выписались из больниц 10 225 пациентов, умерли 398 человек. За весь период в России выявили 4 675 153 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от вируса 4 301 448 человек, скончались – 104 398.

14 апреля оперштаб сообщил о 8326 новых случаях коронавируса.

В Москве суточный прирост составил 2455 случаев заражения. За весь период в столице заразились коронавирусом 1 056 223 человека, из них 71 971 пациент продолжает лечение. Выздоровел от вируса 966 781 пациент, погиб – 17 471.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 719 случаев, Московская область – 565, Ростовская область – 240, Нижегородская область – 211 и Самарская область – 196.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург – 405 220 случаев заражения, Московская область – 240 867, Нижегородская область – 111 103, Свердловская область – 84 464, Ростовская область – 84 435.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 31,4 млн случаев, на втором месте Индия – 14,1 млн, на третьем месте Бразилия – 13,7 млн, на четвертом месте Франция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано 138,3 млн случаев заражения коронавирусом и почти 3 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных