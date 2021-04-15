В России за сутки выявили 8944 случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 31,4 млн случаев, на втором месте Индия – 14,1 млн, на третьем месте Бразилия – 13,7 млн, на четвертом месте Франция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано 138,3 млн случаев заражения коронавирусом и почти 3 млн смертей от него.