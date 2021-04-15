В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса, побочных эффектов нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Учитывая, что сегодня (у президента. – Ведомости) достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как во время первого компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — рассказал Песков. По его словам, личный пример президента после первой прививки позитивно повлиял на массовую вакцинацию в России.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. По словам президента, название вакцины знают только он сам и его врач. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.