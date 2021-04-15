В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса

«Учитывая, что сегодня (у президента. – Ведомости) достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как во время первого компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — рассказал Песков. По его словам, личный пример президента после первой прививки позитивно повлиял на массовую вакцинацию в России.