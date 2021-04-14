Путин сделал вторую прививку от коронавируса

«Я хочу вас проинформировать, что вот прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и надеюсь, что все будет хорошо, даже не то, что надеюсь — уверен в этом», — сказал Путин. Президент призвал членов РГО последовать его примеру и пройти вакцинацию.