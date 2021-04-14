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Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он заявил в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я хочу вас проинформировать, что вот прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и надеюсь, что все будет хорошо, даже не то, что надеюсь — уверен в этом», — сказал Путин. Президент призвал членов РГО последовать его примеру и пройти вакцинацию.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. По словам Путина, название вакцины знают только он сам и его врач.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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