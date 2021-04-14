Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он заявил в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я хочу вас проинформировать, что вот прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и надеюсь, что все будет хорошо, даже не то, что надеюсь — уверен в этом», — сказал Путин. Президент призвал членов РГО последовать его примеру и пройти вакцинацию.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. По словам Путина, название вакцины знают только он сам и его врач.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.