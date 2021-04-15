Щербакова и Туктамышева заняли первые места на ЧМ по фигурному катанию
Россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места соответственно в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, сообщили «РИА Новости».
Щербакова получила за короткую программу 81,07 балла, Туктамышева – 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с результатом 77,78 балла. Сборная России после женской короткой программы укрепила свое лидерство на чемпионате.
Позднее с короткой программой выступят мужчины.
Ранее россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов получили первое место за ритм-танец. Всего у России сейчас 35 баллов, у Японии – 27 баллов. На третьем месте США – 25 баллов.