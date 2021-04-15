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Щербакова и Туктамышева заняли первые места на ЧМ по фигурному катанию

Ведомости

Россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места соответственно в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, сообщили «РИА Новости».

Щербакова получила за короткую программу 81,07 балла, Туктамышева – 80,35 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с результатом 77,78 балла. Сборная России после женской короткой программы укрепила свое лидерство на чемпионате.

Позднее с короткой программой выступят мужчины.

Ранее россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов получили первое место за ритм-танец. Всего у России сейчас 35 баллов, у Японии – 27 баллов. На третьем месте США – 25 баллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных