В Москве задержан замглавы департамента экономической политики и развития
Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан и находится в изоляторе на Петровке, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева.
«Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38. На условия содержания он не жалуется», — цитирует агентство Зуева, который не уточнил подробности дела.
По данным источника «Интерфакса», Кострома задержан по подозрению в получении взятки после проведения следственных действий.
Из информации на сайте мэрии Москвы следует, что Кострома был назначен на должность замруководителя указанного департамента летом прошлого года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, в частности, до 2020 г. он работал в городском агентстве управления инвестициями.