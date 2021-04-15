В Москве задержан замглавы департамента экономической политики и развития

Из информации на сайте мэрии Москвы следует, что Кострома был назначен на должность замруководителя указанного департамента летом прошлого года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, в частности, до 2020 г. он работал в городском агентстве управления инвестициями.