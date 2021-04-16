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Роструд назвал способ получить дополнительные выходные

Ведомости

Работодатель может дать сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной день, для этого нужно издать локальный нормативный акт, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве пояснили, что, если инициатива о дополнительном выходном исходит от работодателя, он должен в произвольной форме издать такой акт и указать в нем, что выходной будет оплачен.

В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с Днем весны и труда и с 8 по 10 мая в связи с Днем победы. 30 апреля – предпраздничный рабочий день, поэтому его длина сократится на 1 час.

Ранее правительство утвердило постановление о праздничных выходных днях в 2021 г.  31 декабря в этом году будет выходным днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных