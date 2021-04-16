Роструд назвал способ получить дополнительные выходные
Работодатель может дать сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной день, для этого нужно издать локальный нормативный акт, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве пояснили, что, если инициатива о дополнительном выходном исходит от работодателя, он должен в произвольной форме издать такой акт и указать в нем, что выходной будет оплачен.
В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с Днем весны и труда и с 8 по 10 мая в связи с Днем победы. 30 апреля – предпраздничный рабочий день, поэтому его длина сократится на 1 час.
Ранее правительство утвердило постановление о праздничных выходных днях в 2021 г. 31 декабря в этом году будет выходным днем.