МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Камчаткой
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Американский самолет обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Российский МиГ-31 поднялся в небо, чтобы опознать и сопроводить его.
После разворота самолета США от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.