МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Камчаткой

После разворота самолета США от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.