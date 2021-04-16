Мужчина открыл стрельбу в здании FedEx в Индианаполисе
Неизвестный мужчина в американском Индианаполисе (столица штата Индиана) открыл стрельбу в здании курьерской компании FedEx, ранил несколько человек и покончил с собой. Об этом заявила представитель полиции города Джина Кук, передает ABC.
По словам Кук, стрельба произошла в здании компании, расположенном недалеко от аэропорта Индианаполиса в ночь на 16 апреля. Она сообщила о том, что «многочисленные» раненые госпитализированы. Их число и состояние не раскрывается. В полиции также добавили что стрелок покончил с собой. Его имя не раскрывается.
CNN со ссылкой на двух работников FedEx сообщает, что мужчина произвел не менее десяти выстрелов. На месте происшествия они видели не менее 30 машин полиции.
Позже телеканал NBC со ссылкой на полицию Индианаполиса сообщил, что при стрельбе погибли 8 человек, исключая стрелка.
По данным властей Индианаполиса, сейчас территория в районе аэропорта «не представляет опасности». В то же время шоссе I-70, проходящее мимо места инцидента, было по требованию полиции, перекрыто несколько часов.