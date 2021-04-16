Мужчина открыл стрельбу в здании FedEx в Индианаполисе

По словам Кук, стрельба произошла в здании компании, расположенном недалеко от аэропорта Индианаполиса в ночь на 16 апреля. Она сообщила о том, что «многочисленные» раненые госпитализированы. Их число и состояние не раскрывается. В полиции также добавили что стрелок покончил с собой. Его имя не раскрывается.