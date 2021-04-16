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Мужчина открыл стрельбу в здании FedEx в Индианаполисе

Ведомости

Неизвестный мужчина в американском Индианаполисе (столица штата Индиана) открыл стрельбу в здании курьерской компании FedEx, ранил несколько человек и покончил с собой. Об этом заявила представитель полиции города Джина Кук, передает ABC.

По словам Кук, стрельба произошла в здании компании, расположенном недалеко от аэропорта Индианаполиса в ночь на 16 апреля. Она сообщила о том, что «многочисленные» раненые госпитализированы. Их число и состояние не раскрывается. В полиции также добавили что стрелок покончил с собой. Его имя не раскрывается.

CNN со ссылкой на двух работников FedEx сообщает, что мужчина произвел не менее десяти выстрелов. На месте происшествия они видели не менее 30 машин полиции.

Позже телеканал NBC со ссылкой на полицию Индианаполиса сообщил, что при стрельбе погибли 8 человек, исключая стрелка.

По данным властей Индианаполиса, сейчас территория в районе аэропорта «не представляет опасности». В то же время шоссе I-70, проходящее мимо места инцидента, было по требованию полиции, перекрыто несколько часов.

Ранее по теме: В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных