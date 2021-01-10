В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек
В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) 32-летний Джейсон Нэйтингейл открыл стрельбу, в ходе которой было убито четверо человек, ранено еще двое. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.
Первый инцидент с мужчиной произошел примерно в 13:50 по местному времени в районе Гайд-парка Чикаго. Подозреваемый вошел в гараж и застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в автомобиле. Позже власти подтвердили, что жертвой стал студент Чикагского университета.
Затем подозреваемый направился в другой квартал города, где примерно в 14:00 он вошел в жилой дом и застрелил охранника, заявила полиция. Преступник также застрелил 77-летнюю женщину, которая находилась внутри здания. По данным полиции, примерно через 45 минут подозреваемый направился к зданию в на Саут-Ист-Энд-авеню, где он направил пистолет на своего и угнал его автомобиль.
Позже преступник ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. 81-летняя женщина, которая также находилась в это время в магазине, получила огнестрельные ранения. Она находится в больнице в критическом состоянии.
По данным полиции, примерно в 17:00 по местному времени, преступник ударил 15-летнюю девушку, которая ехала в автомобиле со своей матерью. Сообщается, что подросток находится в стационаре. После этого инцидента подозреваемый вернулся на место стрельбы в круглосуточном магазине и выстрелил в полицию, попав в автомобиль полицейского управления Чикаго. Подозреваемый был ранен в результате перестрелки с полицейскими Эванстона. Затем его доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. По данным телеканала, у полиции не было информации о возможных мотивах преступления мужчины.