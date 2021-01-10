В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек

По данным полиции, примерно в 17:00 по местному времени, преступник ударил 15-летнюю девушку, которая ехала в автомобиле со своей матерью. Сообщается, что подросток находится в стационаре. После этого инцидента подозреваемый вернулся на место стрельбы в круглосуточном магазине и выстрелил в полицию, попав в автомобиль полицейского управления Чикаго. Подозреваемый был ранен в результате перестрелки с полицейскими Эванстона. Затем его доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. По данным телеканала, у полиции не было информации о возможных мотивах преступления мужчины.