Около четверти работающих россиян заявили о профессиональном выгорании
23% работающих россиян находятся на стадии профессионального выгорания, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование международной компании Hays, сервиса «Хабр Карьера» и рекрутинговой компании FutureToday.
«23% сотрудников, участвовавших в опросе, прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой», — сообщил гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт.
42% опрошенных с выгоранием решили сменить работу, потому что не видят другого выхода. 26% увольняются в никуда, потому что больше не могут работать в компании и не получают поддержки от начальства.
По данным аналитиков, чаще всего с выгоранием сталкивались женщины – 43% против 34% мужчин – и сотрудники в возрасте 25-28 лет – около 50%. В прошлом году с профессиональным выгорающем столкнулись 39% респондентов. 36% респондентов наблюдали профессиональное выгорание у своих коллег. 25% опрошенных заявили, что такого явления в принципе не существует.
59% работодателей столкнулись в 2020 г. с профессиональным выгоранием сотрудников. Для решения проблемы в 32% компаний разговаривают об этом с работниками, 19% меняют спектр задач сотрудника, 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов. По 7% работодателей предлагают работникам с профвыгоранием повышение и рост зарплаты или длительный перерыв с возвращением. 4% компаний отправляют сотрудников к карьерному консультанту.