Около четверти работающих россиян заявили о профессиональном выгорании

По данным аналитиков, чаще всего с выгоранием сталкивались женщины – 43% против 34% мужчин – и сотрудники в возрасте 25-28 лет – около 50%. В прошлом году с профессиональным выгорающем столкнулись 39% респондентов. 36% респондентов наблюдали профессиональное выгорание у своих коллег. 25% опрошенных заявили, что такого явления в принципе не существует.