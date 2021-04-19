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Около четверти работающих россиян заявили о профессиональном выгорании

Ведомости

23% работающих россиян находятся на стадии профессионального выгорания, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование международной компании Hays, сервиса «Хабр Карьера» и рекрутинговой компании FutureToday.

«23% сотрудников, участвовавших в опросе, прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой», — сообщил гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт.

42% опрошенных с выгоранием решили сменить работу, потому что не видят другого выхода. 26% увольняются в никуда, потому что больше не могут работать в компании и не получают поддержки от начальства.

По данным аналитиков, чаще всего с выгоранием сталкивались женщины – 43% против 34% мужчин – и сотрудники в возрасте 25-28 лет – около 50%. В прошлом году с профессиональным выгорающем столкнулись 39% респондентов. 36% респондентов наблюдали профессиональное выгорание у своих коллег. 25% опрошенных заявили, что такого явления в принципе не существует.

59% работодателей столкнулись в 2020 г. с профессиональным выгоранием сотрудников. Для решения проблемы в 32% компаний разговаривают об этом с работниками, 19% меняют спектр задач сотрудника, 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов. По 7% работодателей предлагают работникам с профвыгоранием повышение и рост зарплаты или длительный перерыв с возвращением. 4% компаний отправляют сотрудников к карьерному консультанту.  

Ранее по теме: Почему компании не справляются с выгоранием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных