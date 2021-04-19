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Прокуратура Москвы предупредила о новом способе мошенничества

Ведомости

Аферисты придумали новый способ мошенничества с данными онлайн-банка, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банка или отправляют сообщение с предложением оформить вклад под высокий процент. «Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — отметили в пресс-службе.

Также мошенники пытаются похитить деньги под видом комиссий или страховок, которые якобы нужно оформить для получения банковских услуг на выгодных условиях.

По данным прокуратуры, число преступлений с использованием интернета в Москве в первом квартале года выросло на 38% в годовом выражении и составило 14,7 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных