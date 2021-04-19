Прокуратура Москвы предупредила о новом способе мошенничества

Мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банка или отправляют сообщение с предложением оформить вклад под высокий процент. «Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — отметили в пресс-службе.