Прокуратура Москвы предупредила о новом способе мошенничества
Аферисты придумали новый способ мошенничества с данными онлайн-банка, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.
Мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банка или отправляют сообщение с предложением оформить вклад под высокий процент. «Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — отметили в пресс-службе.
Также мошенники пытаются похитить деньги под видом комиссий или страховок, которые якобы нужно оформить для получения банковских услуг на выгодных условиях.
По данным прокуратуры, число преступлений с использованием интернета в Москве в первом квартале года выросло на 38% в годовом выражении и составило 14,7 тыс.