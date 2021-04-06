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В России появилась новая схема обмана с сайтами для проверки брокеров

Ведомости

Мошенники пытаются выманить у россиян личную информацию и, возможно, деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

По данным экспертов, в сети появилась реклама с предложением проверить брокера через интернет. При переходе по ссылке жертве предлагают ввести название брокерской фирмы и выдают информацию, что она якобы находится в «международном черном списке». Мошенники предлагают оставить свое имя и номер телефона, чтобы получить дальнейшие инструкции.

Далее злоумышленники могут использовать несколько схем мошенничества, рассказала замдиректора ассоциации Дарья Андрианова. Они могут предложить жертве юридическую помощь и составить несколько документов за крупную сумму денег. Также мошенники могут заставить жертву перевести средства на «безопасные счета», которые принадлежат аферистам.

Мошеннические сайты собирают базу персональных данных клиентов брокерских компаний с указанием, в какой компании находится счет жертвы. Аферисты могут продать базу другим мошенникам или использовать ее сами.

Ранее по теме: В России появился новый способ мошенничества с электронными кошельками
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных