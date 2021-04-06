В России появилась новая схема обмана с сайтами для проверки брокеров

По данным экспертов, в сети появилась реклама с предложением проверить брокера через интернет. При переходе по ссылке жертве предлагают ввести название брокерской фирмы и выдают информацию, что она якобы находится в «международном черном списке». Мошенники предлагают оставить свое имя и номер телефона, чтобы получить дальнейшие инструкции.