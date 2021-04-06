В России появилась новая схема обмана с сайтами для проверки брокеров
Мошенники пытаются выманить у россиян личную информацию и, возможно, деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.
По данным экспертов, в сети появилась реклама с предложением проверить брокера через интернет. При переходе по ссылке жертве предлагают ввести название брокерской фирмы и выдают информацию, что она якобы находится в «международном черном списке». Мошенники предлагают оставить свое имя и номер телефона, чтобы получить дальнейшие инструкции.
Далее злоумышленники могут использовать несколько схем мошенничества, рассказала замдиректора ассоциации Дарья Андрианова. Они могут предложить жертве юридическую помощь и составить несколько документов за крупную сумму денег. Также мошенники могут заставить жертву перевести средства на «безопасные счета», которые принадлежат аферистам.
Мошеннические сайты собирают базу персональных данных клиентов брокерских компаний с указанием, в какой компании находится счет жертвы. Аферисты могут продать базу другим мошенникам или использовать ее сами.