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В России появился новый способ мошенничества с электронными кошельками

Ведомости

Аферисты рассылают сообщения на электронную почту якобы от сервиса «Яндекс.Деньги» и требуют перевести средства на биткойн-кошелек, угрожая опубликовать некие компрометирующие видео, сообщили «РИА Новости».

Рассылка приходит с почтового адреса inform@money.yandex.ru. При этом сервис «Яндекс.Деньги» в прошлом году сменил название на «ЮMoney».

В письме мошенник утверждает, что он взломал компьютер жертвы и получил полный доступ к информации и камере устройства. В сообщении говорится, что с помощью камеры аферист снял интимное видео с участием жертвы. Если она не переведет деньги на электронный кошелек, видео будет разослано всем в списке контактов.

В пресс-службе «ЮMoney» агентству сообщили, что знают о мошеннической рассылке и уже приняли меры. «Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена», — рассказали в сервисе. Эксперт посоветовал не реагировать на угрозы аферистов и помечать такие письма как спам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных