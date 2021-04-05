В России появился новый способ мошенничества с электронными кошельками
Рассылка приходит с почтового адреса inform@money.yandex.ru. При этом сервис «Яндекс.Деньги» в прошлом году сменил название на «ЮMoney».
В письме мошенник утверждает, что он взломал компьютер жертвы и получил полный доступ к информации и камере устройства. В сообщении говорится, что с помощью камеры аферист снял интимное видео с участием жертвы. Если она не переведет деньги на электронный кошелек, видео будет разослано всем в списке контактов.
В пресс-службе «ЮMoney» агентству сообщили, что знают о мошеннической рассылке и уже приняли меры. «Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена», — рассказали в сервисе. Эксперт посоветовал не реагировать на угрозы аферистов и помечать такие письма как спам.