Мошенники запустили фейковую «бизнес-версию» TikTok на русском языке

Вураско пояснил, что такой способ мошенники используют для кражи популярных аккаунтов. Аферисты рассылают блогерам предложение скачать бизнес-версию приложения с функцией монетизации. В официальном приложении такая функция отключена, отметил он. Блогер переходит по ссылке, вводит логин и пароль от своего TikTok, после чего страница перенаправляет его на официальный сайт, а мошенники получают данные для входа в аккаунт.