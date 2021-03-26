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Мошенники запустили фейковую «бизнес-версию» TikTok на русском языке

Ведомости

Мошенники запустили фейковый аналог сайта TikTok – якобы бизнес-версию официального сайта соцсети на русском языке с возможностью монетизации контента. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

Пользователям присылают ссылку на сайт с предложением установить так называемую версию TikTok для бизнеса, которая якобы позволяет монетизировать свой контент. После введения на сайте логина и пароля от аккаунта сайта, страница перенаправляет пользователя на официальное приложение соцсети, а данные для входа попадают мошенникам.

Вураско пояснил, что такой способ мошенники используют для кражи популярных аккаунтов. Аферисты рассылают блогерам предложение скачать бизнес-версию приложения с функцией монетизации. В официальном приложении такая функция отключена, отметил он. Блогер переходит по ссылке, вводит логин и пароль от своего TikTok, после чего страница перенаправляет его на официальный сайт, а мошенники получают данные для входа в аккаунт.

В TikTok изданию сообщили, что направили жалобу и запрос на блокировку этого сайта. На платформе в России не предоставляется монетизация контента, добавили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных