Мошенники запустили фейковую «бизнес-версию» TikTok на русском языке
Мошенники запустили фейковый аналог сайта TikTok – якобы бизнес-версию официального сайта соцсети на русском языке с возможностью монетизации контента. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.
Пользователям присылают ссылку на сайт с предложением установить так называемую версию TikTok для бизнеса, которая якобы позволяет монетизировать свой контент. После введения на сайте логина и пароля от аккаунта сайта, страница перенаправляет пользователя на официальное приложение соцсети, а данные для входа попадают мошенникам.
Вураско пояснил, что такой способ мошенники используют для кражи популярных аккаунтов. Аферисты рассылают блогерам предложение скачать бизнес-версию приложения с функцией монетизации. В официальном приложении такая функция отключена, отметил он. Блогер переходит по ссылке, вводит логин и пароль от своего TikTok, после чего страница перенаправляет его на официальный сайт, а мошенники получают данные для входа в аккаунт.
В TikTok изданию сообщили, что направили жалобу и запрос на блокировку этого сайта. На платформе в России не предоставляется монетизация контента, добавили в компании.