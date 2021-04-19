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ФСБ изъяла более 200 единиц оружия в подпольных мастерских в регионах России

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с МВД и Росгвардией в результате спецоперации изъяла 222 единицы оружия и большие объемы боеприпасов в подпольных мастерских в 21 регионе, задержав подпольных оружейников, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, изъяты автоматы Калашникова различных модификаций, пулеметы, пистолеты-пулеметы «Кедр», «VZ-26» и ППШ, автоматические карабины «Сайга». СКС, СВТ-40 и другие, винтовки «Мосина», около сотни пистолетов и револьверов, около 8 тыс. патронов, гранаты, мины, артиллерийские снаряды и приспособления для бесшумной стрельбы, более 7 кг пороха и тротила.

«Пресечена преступная деятельность 55 жителей из 22 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — добавили в ведомстве. Нелегальные оружейники вели деятельность в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Ставрополье, Приморье, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях. По адресам задержанных проведены обыски.

В середине марта ФСБ сообщила, что пресекла деятельность 72 подпольных оружейников  в 28 регионах страны. Спецслужба отчиталась о прекращении деятельности 37 подпольных мастерских и изъятии 251 единицы огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.

Ранее по теме: ФСБ пресекла деятельность более 70 подпольных оружейников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных