ФСБ изъяла более 200 единиц оружия в подпольных мастерских в регионах России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с МВД и Росгвардией в результате спецоперации изъяла 222 единицы оружия и большие объемы боеприпасов в подпольных мастерских в 21 регионе, задержав подпольных оружейников, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, изъяты автоматы Калашникова различных модификаций, пулеметы, пистолеты-пулеметы «Кедр», «VZ-26» и ППШ, автоматические карабины «Сайга». СКС, СВТ-40 и другие, винтовки «Мосина», около сотни пистолетов и револьверов, около 8 тыс. патронов, гранаты, мины, артиллерийские снаряды и приспособления для бесшумной стрельбы, более 7 кг пороха и тротила.
«Пресечена преступная деятельность 55 жителей из 22 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — добавили в ведомстве. Нелегальные оружейники вели деятельность в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Ставрополье, Приморье, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях. По адресам задержанных проведены обыски.
В середине марта ФСБ сообщила, что пресекла деятельность 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны. Спецслужба отчиталась о прекращении деятельности 37 подпольных мастерских и изъятии 251 единицы огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.