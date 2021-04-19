ФСБ изъяла более 200 единиц оружия в подпольных мастерских в регионах России

По данным ФСБ, изъяты автоматы Калашникова различных модификаций, пулеметы, пистолеты-пулеметы «Кедр», «VZ-26» и ППШ, автоматические карабины «Сайга». СКС, СВТ-40 и другие, винтовки «Мосина», около сотни пистолетов и револьверов, около 8 тыс. патронов, гранаты, мины, артиллерийские снаряды и приспособления для бесшумной стрельбы, более 7 кг пороха и тротила.