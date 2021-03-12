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ФСБ пресекла деятельность более 70 подпольных оружейников

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресекла деятельность 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских, изъята 251 единица огнестрельного оружия. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, рассказали в ведомстве.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что за последние 10 лет в России предотвращено 200 терактов. При этом если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%, отметил он. За этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г.

Ранее по теме: Директор ФСБ сообщил о предотвращении 200 терактов за 10 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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