ФСБ пресекла деятельность более 70 подпольных оружейников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресекла деятельность 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны, сообщила пресс-служба ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских, изъята 251 единица огнестрельного оружия. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, рассказали в ведомстве.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что за последние 10 лет в России предотвращено 200 терактов. При этом если в 2010 г. предотвращалось 10% таких атак, то в 2018 г. – около 80%, а в 2020 г. – 96%, отметил он. За этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности – взрывов, захватов заложников, убийств – снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 г. до трех в 2020 г.