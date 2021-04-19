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В МВД рассказали о росте числа преступлений в сфере IT в России на 33%

Ведомости

Число преступлений в IT-сфере в I квартале этого года выросло в России на 33,7% в годовом выражении, в том числе число преступлений с использованием интернета — на 51,6%, сообщили в МВД.

По данным министерства, количество преступлений, совершенных с помощью телефона, выросло на 31,6%. Удельный вес преступлений в IT-сфере в I квартале 2021 г. составил 27,1% — показатель вырос на 7,2 п. п. год к году.

Общее количество преступлений за отчетный период сократилось на 1,8% в годовом выражении. По данным МВД, число разбойных нападений уменьшилось на 19,3%, грабежей — на 25,2%, краж — на 5,9%. Количество квартирных краж уменьшилось на 31,1%, краж автомобилей — на 41,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных