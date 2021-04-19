В МВД рассказали о росте числа преступлений в сфере IT в России на 33%
Число преступлений в IT-сфере в I квартале этого года выросло в России на 33,7% в годовом выражении, в том числе число преступлений с использованием интернета — на 51,6%, сообщили в МВД.
По данным министерства, количество преступлений, совершенных с помощью телефона, выросло на 31,6%. Удельный вес преступлений в IT-сфере в I квартале 2021 г. составил 27,1% — показатель вырос на 7,2 п. п. год к году.
Общее количество преступлений за отчетный период сократилось на 1,8% в годовом выражении. По данным МВД, число разбойных нападений уменьшилось на 19,3%, грабежей — на 25,2%, краж — на 5,9%. Количество квартирных краж уменьшилось на 31,1%, краж автомобилей — на 41,2%.